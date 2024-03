Mercato : Le Real Madrid tente encore un coup à la Mbappé ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait débarquer au Real Madrid. Et il ne devrait pas être le seul. Le club madrilène souhaiterait également mettre la main sur Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en juin 2025. D'ailleurs, Florentino Pérez serait prêt à attendre un an de plus pour l'avoir libre comme Kylian Mbappé.

Après le fiasco de mai 2022, le Real Madrid serait sur le point de prendre sa revanche sur le PSG pour Kylian Mbappé. Le contrat de la star de 25 ans expire en juin prochain et il aurait déjà annoncé aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Et Le10Sport.com a pu vous révéler en exclusivité que le Real Madrid était le club le mieux placé pour obtenir sa signature malgré les autres offres dont le natif de Bondy dispose.

Alphonso Davies avec Mbappé au Real Madrid ?

Mais Kylian Mbappé ne devrait pas être le seul nouveau joueur à débarquer à la Casa Blanca . Florentino Pérez s’attaquerait également à Alphonso Davies sur le mercato. Le défenseur de 23 ans ne dirait pas non au Real Madrid et ferait même tout son possible pour signer là-bas. Les Merengue , eux, pourraient user d’une stratégie qu’ils ont déjà utilisé sur le marché des transferts.

Florentino Pérez est prêt à l'attendre libre