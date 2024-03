Mercato - PSG : Mbappé va débloquer un gros transfert ?

Alexis Brunet

Kylian Mbappé et Paris, c'est bientôt fini. Le Français s'apprête à quitter le club de la capitale, après sept années passées au PSG. Les dirigeants parisiens vont donc se montrer efficaces cet été, afin de trouver un remplaçant de qualité au champion du monde. L'état-major du PSG devrait s'atteler à cette tâche, une fois que le départ de Mbappé sera officialisé, et que son gros salaire ne pèsera plus sur les comptes parisiens.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé beaucoup d'argent pour son attaque. Le club de la capitale avait notamment misé 90M€ sur Randal Kolo Muani. Il y a de fortes chances pour que les dirigeants parisiens fassent encore des folies l'été prochain.

Le PSG va chercher un remplaçant à Kylian Mbappé

Il faut dire que le PSG devra gérer au mieux le départ de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Français devrait prendre la direction du Real Madrid. Les dirigeants parisiens vont donc devoir lui trouver un remplaçant, et les noms ne manquent pas. Victor Osimhen, Rafael Leão, Viktor Gyökeres, Marcus Rashford, ou bien Luis Diaz ont notamment été cités dans l'orbite du club de la capitale.

Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise https://t.co/RInU5xvu4q pic.twitter.com/i3es2Sq6xE — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Le départ de Mbappé va tout débloquer