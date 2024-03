Mercato - PSG : La succession de Mbappé plombée par Giroud ?

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, qui va rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été, le PSG aurait coché plusieurs noms sur le marché ; et notamment ceux de Joshua Zirkzee (Bologne), Benjamin Sesko (Leipzig) et de Viktor Gyokeres (Sporting Lisbonne). Toutefois, l'AC Milan serait prêt à débourser environ 50M€ pour recruter l'un de ces joueurs. Olivier Giroud étant sur le point de rejoindre le Los Angeles FC.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation.

Giroud va quitter l'AC Milan cet été

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG aurait activé plusieurs pistes, et notamment celles menant à Joshua Zirkzee (Bologne), Benjamin Sesko (Leipzig) et à Viktor Gyokeres (Sporting Lisbonne). Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter à l'AC Milan sur ces trois dossiers.

Un duel PSG-Milan pour Zirkzee, Sesko et Gyokeres ?