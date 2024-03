Mercato : Le FC Nantes a trouvé son sauveur ?

Arnaud De Kanel

Une fois n'est pas coutume, le FC Nantes a encore changé d'entraineur en cours de saison. Licencié l'année dernière, Antoine Kombouaré est déjà de retour sur le banc nantais avec la mission de sauver les Canaris, très proches d'une relégation qui leur pend au nez depuis plusieurs saisons. Le Kanak peut donc se muer en sauveur encore une fois.

Menacé par une relégation qui pourrait mettre à mal l'avenir du club, le FC Nantes a décidé de changer d'entraineur juste avant la trêve. Comme en 2021, c'est Antoine Kombouaré qui a la mission de sauver son club formateur. Le Kanak a accepté de revenir malgré des relations pas forcément bonnes avec son président Waldemar Kita. Mais cela ne semble pas poser un problème pour lui. « On a échangé, si je suis ici c'est grâce à lui. C'est lui qui a acté ma venue. Malgré les relations, qu'on ne s'entende pas c'est une chose, le plus important, c'est que Nantes reste en Ligue 1. Si on pense tous les deux que je suis l'homme de la situation, je suis flatté et heureux d'être là. On sera heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1 en fin de saison », confiait Kombouaré en conférence de presse. Le vestiaire espère que la nomination de Kombouaré servira d'électrochoc à limage de Béni Traoré.

«Ça peut être un déclic»

« On pouvait le ressentir je crois (qu’il y aurait du changement). On a eu des rencontres avec le coach avant de partir en sélection. Ce sont des choses qui arrivent pendant une saison et on espère que ça va nous aider à nous maintenir. C’est un peu de tout. Je pense qu’il suffit d’une victoire pour se relancer, reprendre confiance et ça peut repartir. Si un nouvel entraîneur peut aider pour ça ? Ce sont des choses qui peuvent arriver et oui, ça peut être un déclic », a confié l'attaquant pour RMC Sport .

