Le vestiaire du FC Nantes se lâche sur Kombouaré

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Juste avant le début de la trêve internationale, le FC Nantes a décidé de mettre fin au mandat de Jocelyn Gourvennec. Arrivé en novembre dernier, le technicien a été remplacé par un ancien de la maison Antoine Kombouaré. Prêté depuis le mois de janvier, Beni Traoré estime que le Kanak pourrait provoquer un électrochoc dans le vestiaire.

Jocelyn Gourvennec out. Fragilisé par les mauvais résultats de son équipe, le coach a laissé sa place à Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes. Prêté par Sheffield United, Beni Traoré a reconnu que ce changement n'était pas une surprise.

FC Nantes : C’est déjà la catastrophe pour Kombouaré https://t.co/fhpeOA51Su pic.twitter.com/islRAKPtml — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Le vestiaire s'y attendait

« On pouvait le ressentir je crois (qu’il y aurait du changement). On a eu des rencontres avec le coach avant de partir en sélection. Ce sont des choses qui arrivent pendant une saison et on espère que ça va nous aider à nous maintenir » a confié l'attaquant.

« Oui, ça peut être un déclic »