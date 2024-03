FC Nantes : Tensions avec le boss, Kombouaré se lâche sur son retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Kombouaré est rentré au bercail. Remercié il y a un peu moins d'un an par Waldemar Kita, Antoine Kombouaré a fait son grand retour au FC Nantes afin de prendre la succession de Jocelyn Gourvennec. Le technicien a accepté ce défi sans hésiter, malgré quelques tensions avec le propriétaire du club.

La situation était devenue trop inconfortable pour le FC Nantes. Après une défaite inquiétante face au RC de Strasbourg, marquée par la révolte de certains supporters, la direction du club a décidé de mettre fin à l'aventure de Jocelyn Gourvennec, arrivé pourtant en novembre dernier pour éviter une crise sportive. L'ancien coach de Guingamp n'est pas parvenu à trouver la recette miracle pour relancer la machine. Les Kita n'ont donc eu d'autres choix que de procéder à un changement et de rappeler Antoine Kombouaré, qui présente l'avantage de bien connaître la maison.

Viré du FC Nantes, il se lâche sur une polémique https://t.co/GKN4OLhSlh pic.twitter.com/5ydK9QtNuX — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Ce n'est pas l'amour fou avec Kita

Remercié en mai 2023, Kombouaré a accepté de jouer les pompiers de service malgré quelques tensions avec Waldemar Kita. « On a échangé, si je suis ici c'est grâce à lui. Malgré les relations, qu'on ne s'entende pas c'est une chose, le plus important c'est que Nantes reste en Ligue 1. On sera heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1 » avait confié le technicien lors de sa présentation.

« On a mis nos égos de côté »