OM : Gasset appelle un crack, Papin jubile

Arnaud De Kanel

Confronté à une véritable hécatombe, Jean-Louis Gasset n'a pas eu d'autre solution que de lancer le jeune Raimane Daou en Ligue Europa lors du quart de finale retour face à Benfica. Des débuts rêvés pour celui qui évolue habituellement en N3 sous les ordres de Jean-Pierre Papin. D'ailleurs, l'ancien attaquant a ressenti un gros sentiment de fierté lorsque son joueur de 19 ans a foulé la pelouse.

Cette saison sera particulière jusqu'au bout pour l'OM. En quart de finale de Ligue Europa, Jean-Louis Gasset a lancé dans le grand bain Raimane Daou. A seulement 19 ans, le milieu de terrain a disputé son premier match avec l'OM, lui qui évolue avec la réserve, en N3. Au moins cinq classes d'écart donc mais Daou ne s'est pas défilé et il a répondu présent dans la pression du Vélodrome, pour le plus grand bonheur de Jean-Pierre Papin.

L’OM veut frapper fort et l’annonce ! https://t.co/dYo09RxoEs pic.twitter.com/4F2BT7P9TR — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Gasset lance Daou chez les grands

« Les jeunes amènent de la fraîcheur. Ils doivent aussi amener de la qualité, ils sont bien acceptés par le groupe et le public a été phénoménal. Quand il sent que les gens ont confiance, on marque des points. Débuter à 17 ans en quart de finale contre Benfica, c'est des bons débuts », avait notamment salué Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Jean-Pierre Papin, qui coache Raimane Daou avec la réserve, est revenu sur l'entrée de son joueur en Ligue Europa.

«Ce fut la plus grande fierté que j’ai ressentie depuis très, très longtemps»