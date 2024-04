L’OM veut frapper fort et l’annonce !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche (21h), l’OM accueille le RC Lens en clôture de la 31ème journée de Ligue 1. Un choc entre deux formations en pleine bataille pour une qualification en Coupe d’Europe. Alors que Marseille possède désormais cinq points de retard sur le club artésien, Jean-Louis Gasset a annoncé ce vendredi que tout était encore possible pour sa formation dans cette fin de saison éreintante.

Marseille peut trembler. Actuel 8ème de Ligue 1 avec 41 points, l’OM espère réaliser une fin de saison animée. Si, forcément, les demi-finales de la Ligue Europa occupent les esprits des joueurs de Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de 70 ans n’oublie pas la course à l’Europe en championnat.

L’OM toujours en course pour une qualification en Coupe d’Europe ?

Afin de refaire son retard, le club phocéen devra triompher du RC Lens ce dimanche au Vélodrome. Une rencontre face au 6ème au classement qui s’annonce d’ores et déjà bouillante. Présent en conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset a affirmé que l’OM était toujours un sérieux prétendant à l’Europe pour la saison prochaine.

« Nous allons essayer de mettre fin à cette série »