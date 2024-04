Alerte à l’OM pour un cadre de Gasset ?

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours de la réception du RC Lens, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset a annoncé le retour d’Ismaïla Sarr, tandis que Quentin n’est lui aussi pas loin de réintégrer le groupe. Les nouvelles sont en revanche moins bonnes en ce qui concerne Chancel Mbemba.

Dernière répétition avant la Ligue Europa. Avant sa double confrontation face à l’Atalanta Bergame en demi-finale de la C3, les 2 et 9 mai prochains, l’OM reçoit le RC Lens dimanche, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les hommes de Jean-Louis Gasset ne se sont plus imposés en championnat depuis le 10 mars dernier lors de la réception du FC Nantes (2-0). Depuis, l’OM a enchaîné trois défaites et deux matchs nuls, dont le dernier en date mercredi contre l’OGC Nice (2-2).

Mercato : L’OM a identifié son plan B pour le poste d’entraîneur https://t.co/AzzkDcu2Ps pic.twitter.com/DGinl7pGZi — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Sarr dans le groupe, Merlin pas loin d’un retour

À deux jours de la réception du RC Lens, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les blessés en conférence de presse, annonçant le retour d’Ismaïla Sarr dans le groupe : « Oui, Sarr est avec nous. Il a bien travaillé et a repris l'entraînement avec le groupe ce matin, donc il est opérationnel. Il remplacera Faris, qui a été suspendu pour un match. Nous essayons de limiter son temps de jeu pour le réintégrer progressivement . » Quentin Merlin, victime d’une entorse de la cheville lors du match aller face au Benfica Lisbonne, est lui aussi proche de revenir. « Quentin a repris le footing et recommencera les appuis demain matin. Nous espérons qu'il sera opérationnel lundi ou mardi », a ajouté l’entraîneur de l’OM.

« Pour Chancel, c'est plus compliqué »