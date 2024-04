L'OM annonce un renfort imminent

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM a reçu l'OGC Nice au stade Vélodrome. Et les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul. Alors que son équipe va accueillir le RC Lens ce dimanche soir, le coach de l'OM a annoncé le retour imminent d'Ismaïla Sarr.

En match en retard de la 29ème journée de Ligue 1, l'OM a affronté l'OGC Nice au stade Vélodrome. Et les deux équipes ont terminé la rencontre dos à dos (2-2). Présent en conférence de presse d'après-match, Jean-Louis Gasset a annoncé la couleur avant le prochain match de l'OM, à savoir la réception du RC Lens ce dimanche soir.

Ismaïla Sarr va faire son retour

« Ce match et ce surplace au classement peuvent-ils impacter vos choix pour dimanche, et la réception de Lens ? Vous pourriez déjà préparer l'Atalanta en faisant tourner... Pas du tout. Je vois que Lens est à cinq points de nous, on les reçoit dimanche, on va lutter jusqu'au bout. Je ne sais pas où on finira. Je l'avais dit en arrivant, on va essayer de faire le plus de points possible et on verra notre classement » , a confié Jean-Louis Gasset, avant de donner des informations sur son infirmerie, en particulier sur l'état de santé d'Ismaïla Sarr.

«On va récupérer Sarr demain»