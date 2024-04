La dernière chance pour l’OM ?

Hugo Chirossel

Mercredi, l’OM reçoit l’OGC Nice au Stade Vélodrome, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Dimanche, Marseille enchaînera par la réception du RC Lens, deux concurrents directs pour les places européennes. Comme l’a confié Jean-Louis Gasset en conférence de presse, cette semaine est décisive pour la fin de saison de son équipe.

L’OM n’a plus le droit à l’erreur. Tenu en échec par Toulouse le week-end dernier (2-2), Marseille est actuellement neuvième au classement du championnat de France, à sept points du cinquième, l’OGC Nice, futur adversaire des Olympiens mercredi, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

« On a encore notre destin »

« C’est une semaine décisive. Malgré toutes les contre-performances qu’on fait on a encore notre destin et on le joue chez nous. Vu que chez nous on a quand même fait de belles choses, moi j’ai beaucoup d’espoir », a déclaré Jean-Louis Gasset ce mardi en conférence de presse.

« Cette semaine est décisive »