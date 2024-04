OM : Gasset annonce un gros renfort !

Hugo Chirossel

Trois jours après avoir été tenu en échec par Toulouse (2-2), l’OM reçoit l’OGC Nice mercredi, un match comptant pour la 29e journée de Ligue 1 et qui avait été reporté. Présent en conférence ce mardi, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les joueurs à sa disposition et a annoncé le retour de Jonathan Clauss, absent depuis le 26 mars dernier.

Depuis le 26 mars dernier et la rencontre entre l’équipe de France et le Chili (3-2), l’OM doit se passer de Jonathan Clauss. L’international français s’était blessé aux ischio-jambiers, un coup dur pour Marseille alors qu’Amir Murillo n’était lui aussi pas disponible. Le Panaméen a récemment fait son retour et ce sera bientôt le cas du Français.

OM : La presse italienne annonce un transfert inespéré à 25M€ https://t.co/FlPi8sCaJv pic.twitter.com/BexdOnhTkS — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Gasset annonce le retour de Clauss

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de l’OGC Nice, Jean-Louis Gasset a annoncé que Jonathan Clauss était de retour. Cependant, Ismaïla Sarr et Chancel Mbemba ne seront pas là. « Alors, Clauss oui, Harit oui, Mbemba non et Sarr non », a déclaré l’entraîneur de l’OM.

Harit sera là contre Nice