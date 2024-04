L’OM calme le jeu pour son nouveau héros

Hugo Chirossel

Buteur jeudi dernier lors de la qualification de l’OM contre le Benfica Lisbonne en Ligue Europa, Faris Moumbagna a inscrit le but égalisateur dimanche sur la pelouse de Toulouse. Deux réalisations qui vont faire du bien à l’attaquant âgé de 23 ans, qui a marqué des points auprès du staff. Mais Marseille ne veut pas s’enflammer et demain du temps pour l’international sénégalais.

« Un ciseau comme ça, il m'a rappelé Jean-Pierre Papin . » Dimanche, sur la pelouse de Toulouse (2-2), Faris Moumbagna a été auteur d’un magnifique but pour permettre à l’OM de ramener un point de son déplacement au Stadium. Ce qui intervenait trois jours après la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa obtenue face au Benfica Lisbonne. Une rencontre au cours de laquelle l’international camerounais avait déjà été décisif.

L’OM apprécie l’état d'esprit de Moumbagna

En effet, c’est lui qui a inscrit le seul but de cette rencontre, envoyant les deux en prolongation, avant que l’OM ne se qualifie finalement aux tirs au but. Une semaine qui pourrait servir de déclic pour Faris Moumbagna, peu utilisé depuis son arrivée en provenance de Bodo/Glimt l’hiver dernier. Comme indiqué par RMC Sport , le staff marseillais apprécie ses qualités et son état d’esprit, lui qui montre de l'envie et de la détermination au quotidien afin de gagner sa place.

L’OM veut prendre son temps