OM : Grosse explication après la nouvelle désillusion !

Hugo Chirossel

Après avoir enchaîné trois défaites consécutives en championnat, l’OM a été tenu en échec par Toulouse ce dimanche (2-2), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Un match nul frustrant pour les Olympiens, arraché dans les dernières secondes grâce à Faris Moumbagna. À l’issue de la rencontre, les joueurs ont eu une explication avec leurs supporters.

Trois jours après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa obtenue face au Benfica Lisbonne, l’OM n’a pas enchaîné en championnat. En déplacement sur la pelouse de Toulouse ce dimanche, les Olympiens n’ont pas réussi à ramener plus qu’un point (2-2).

L’OM n’avance toujours pas

L’OM avait pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Jean Onana, avant d’être rejoint juste avant la mi-temps. Rasmus Nicolaisen a égalisé pour Toulouse, bien aidé par une sortie aérienne approximative de Pau Lopez. Le TFC a pris l’avantage en fin de match grâce à Yann Ghobo et Faris Moumbagna a finalement limité la casse en égalisant dans le temps additionnel.

🗣️ Images incroyables avec les joueurs de l’@OM_Officiel en pleine explication avec leurs propres supporters.#TFCOM pic.twitter.com/oq4n3LzhgM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 21, 2024

Explication avec les supporters après le match nul à Toulouse