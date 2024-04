OM : «Ça va être compliqué», un joueur de Gasset annonce la fin ?

Hugo Chirossel

Trois jours après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa, l’OM a été tenu en échec par Toulouse ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (2-2). Le quatrième match consécutif sans victoire pour Marseille en championnat, qui voit ses chances d’être européen la saison prochaine s’éloigner sérieusement, comme l’a laissé entendre Jordan Veretout.

L’OM n’y arrive toujours pas. Les hommes de Jean-Louis Gasset ne se sont plus imposés en championnat depuis le 10 mars lors de la réception du FC Nantes (2-0). Ce dimanche, Marseille a été tenu en échec par Toulouse (2-2), un match nul obtenu dans le temps additionnel grâce à un magnifique retourné acrobatique de Faris Moumbagna. Une rencontre qui arrive trois jours après la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa obtenue face au Benfica Lisbonne, mais Jordan Veretout n’a pas voulu prendre la fatigue comme excuse.

Agression, barres de fer… Gros incidents avec des supporters de l’OM https://t.co/6VpPCUO2hv pic.twitter.com/dXDby2C8lK — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

«On n’a pas le droit de faire le match qu’on fait»

« Non, ce n’est pas une excuse. On est des compétiteurs, des professionnels. On doit être capable de faire beaucoup mieux trois jours après un gros match. Il y en a qui le font, pourquoi pas nous ? », a confié Jordan Veretout au micro de Prime Vidéo . « Aujourd’hui on n’a pas le droit de faire le match qu’on fait. On doit donner plus, on doit s’arracher. On avait un bon coup à faire avec ces trois matchs en une semaine . »

«Il faut prendre conscience qu’on est l’Olympique de Marseille et qu’on doit faire plus»