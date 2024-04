OM : L’annonce improbable de Gasset

Hugo Chirossel

Ce dimanche, l’OM se déplace sur la pelouse de Toulouse, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Jean-Louis Gasset a une nouvelle fois dû composer avec plusieurs absences dans son effectif. À tel point que le technicien français a attendu le dernier moment pour choisir son 11 de départ.

La composition de l’OM contre Toulouse

Pape Gueye accompagne Leonardo Balerdi en défense centrale, en raison des absences de Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Bamo Meïté. Amir Murillo, qui a fait son retour contre le Benfica Lisbonne après plusieurs mois d’absence, est titulaire dans le couloir droit. Jean Onana prend place au milieu de terrain avec Azzedine Ounahi et Jordan Veretout, tandis que l’entraîneur de l’OM a décidé de titulariser Joaquin Correa en attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang et Luis Henrique.

«Je crois que je l’ai finalisé à la sieste»