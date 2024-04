OM : Incidents entre supporters, une grande décision est prise

Hugo Chirossel

Ce dimanche, l’OM se déplace sur la pelouse du Toulouse, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre dont le coup d’envoi devait initialement avoir lieu à 19h, mais qui a finalement été repoussée de 15 minutes. En effet, des incidents entre supporters ont eu lieu aux abords du stade, retardant l’arrivée du bus des Olympiens.

Classée comme une rencontre à risque par la Division nationale de la lutte nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH), la rencontre entre l’OM et Toulouse ce dimanche a été marquée par des incidents dans la Ville Rose. Des supporters marseillais ont dégradé plusieurs vitrines et blessé une personne à l’aide de barre de fer.

OM : Coup dur inattendu pour Gasset https://t.co/uj0WVqCVi3 pic.twitter.com/jutbzEP7kc — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Incidents entre supporters aux abords du Stadium

Des incidents qui se sont poursuivis aux abords du stade de Toulouse. « Les supporters de Toulouse, qui se présentaient tel quel en tout cas, étaient situés sur un pont et ils ont au passage des supporters marseillais en contrebas lancé plusieurs projectiles et notamment des barrières. Les forces de l’ordre ont dû intervenir et lancer des gaz lacrymogènes », a expliqué Prime Vidéo .

Coup d’envoi retardé de 15 minutes

Des événements qui ont retardé l’arrivée du bus de l’OM au Stadium. En conséquence, la décision a été prise de reporter le coup d’envoi de la rencontre de 15 minutes. Initialement prévu à 19h, le match entre Marseille et Toulouse débutera finalement à 19h15.