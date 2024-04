Catastrophe à l'OM, il va sauver Gasset ?

Alexis Brunet

L'OM peut vivre une fin de saison passionnante. Avec une qualification en demi-finale de Ligue Europa, le club phocéen s'est donné le droit de rêver. Mais au-delà de son aventure européenne, Marseille doit également assurer en championnat, et essayer de grappiller des places au classement. En ce sens, Amir Murillo pourrait rendre de grands services à Jean-Louis Gasset, qui doit faire face à de nombreuses blessures dans le secteur défensif.

L'OM vit une saison très contrastée. En quelques mois, le club phocéen a vu passer de nombreux coachs, et a dû affronter plusieurs crises. Cela se ressent au classement en Ligue 1, où Marseille est pour le moment distancé pour les places européennes. Mais les partenaires de Chancel Mbemba peuvent aussi accrocher une place en coupe d'Europe par le biais de leur parcours en Ligue Europa.

L'OM est qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa

Jeudi soir, l'OM s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, en venant à bout du Benfica Lisbonne. Le club phocéen prolonge donc la belle aventure en C3, et il s'offre une occasion supplémentaire de se qualifier pour la Ligue des champions. En effet, si les Marseillais arrivent en finale, et s'imposent, ils seront alors directement qualifiés pour la C1.

Amir Murillo va aider l'OM