OM : Gasset lance une révolution, il annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Avec les absences d'Ulisses Garcia et de Quentin Merlin, ainsi que la blessure d'Emran Soglo durant la rencontre, Jean-Louis Gasset n'a pas eu d'autre choix que de faire jouer Luis Henrique sur le flanc gauche de sa défense contre Benfica. Une révolution pour l'ailier de métier, qui a peut-être enfin trouvé son poste de prédilection. Fabrice Abriel en est convaincu.

Jean-Louis Gasset a innové face à Benfica, et il n'avait pas vraiment le choix. Privé de nombreux joueurs, le coach de l'OM a tenté un coup en repositionnant Luis Henrique en tant que défenseur gauche. Un pari totalement réussi, puisque le Brésilien a livré sa meilleure prestation sous le maillot olympien. « Je suis content pour lui, je le dis franchement. Je suis content car je le trimballe, je le mets derrière, devant, c'est mon couteau suisse. Il est un petit peu critiqué mais croyez moi c'est un bon petit », avait même confié Gasset à propos de son joueur. Pour Fabrice Abriel, les qualités d'Henrique correspondent parfaitement à ce poste.

«Jouer latéral ou piston, ça lui va comme un gant»

« C’est un joueur qui a besoin de courir beaucoup pour se sentir en jambes. Jouer latéral ou piston, ça lui va comme un gant. Il est aussi plus efficace quand il a le jeu face à lui, plutôt qu’avoir un défenseur constamment sur le dos. Le fait d’être éloigné du but, ça lui enlève de la pression. Quand il est proche de la surface adverse, on voit qu’il réfléchit trop, il ne sait plus quoi faire », a déclaré le champion de France 2010 dans La Provence . Il a également salué le choix de Jean-Louis Gasset.

«il peut devenir un joueur très intéressant pour l’OM»