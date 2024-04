OM : Deux renforts importants sont annoncés pour Gasset

Arnaud De Kanel

Sur un petit nuage après avoir décroché leur qualification pour les demies finales de la Ligue Europa, les joueurs de l'OM sont désormais attendus en championnat puisqu'ils affronteront Toulouse dimanche en début de soirée. Une rencontre que devraient encore manquer Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr, tous deux attendus pour la réception de Nice mercredi selon la presse locale.

Un OM absolument héroïque s'est qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa en se jouant de Benfica jeudi au bout de la nuit. Epuisé et amoindri, le groupe olympien doit malgré tout se déplacer à Toulouse dimanche pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1.

Mbemba forfait ?

Et pour ce match, Jean-Louis Gasset devrait composer sans Chancel Mbemba. D'après les informations de La Provence , le Congolais se dirige vers un forfait, lui qui est encore gêné par son genou et qui a d'ailleurs été contraint de céder sa place face à Benfica pour cette raison. Il en va de même pour Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr, qui pourraient malgré tout effectuer leur retour dans un futur proche.

Retour prévu face à Nice pour Clauss et Sarr