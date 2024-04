A l’OM, Gasset rêve plus grand !

Thomas Bourseau

Comme face au Shakhtar Donestk et Villarreal, l’OM a pris le meilleur sur le Benfica Lisbonne à l’Orange Vélodrome jeudi soir et a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa. Jean-Louis Gasset n’a pas vraiment caché apprécier le fait de vivre ce genre de soirées à l’OM en marge de la suite de la compétition…

L’OM l’a fait. Menés par un but de retard après sa défaite sur la pelouse du Benfica Lisbonne la semaine dernière pour le compte du 1/4 de finale aller de Ligue Europa (2-1), les hommes de Jean-Louis Gasset ont totalement inversés la tendance à l’Orange Vélodrome jeudi. Jusqu’au bout de la soirée, le club phocéen a fait vibrer ses supporters (1-0 et 4-2 aux tirs au but).

«C'est une compétition qui nous va bien»

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset s’est dit fier de cette soirée réussie, comme les dernières européennes au Vélodrome. « On rêve de tout. On rêve de ces soirées. C'est une compétition qui nous va bien. On a battu le Chakhtar ici, on a battu Villarreal qui est une très bonne équipe, on élimine Benfica qui est un troisième adversaire coté, avec une équipe remodelée, avec des joueurs qui font le sacrifice de jouer à des places qui ne sont pas les leurs. On a eu encore ce soir un ou deux problèmes, ce qui nous a amenés à faire entrer des joueurs qu'on avait pris dans les 48 heures. Donc tout va bien ».

Une épopée jusqu’à Dublin ?

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa au cours desquelles il affrontera l’Atalanta tombeur de Liverpool, l’OM peut se mettre à rêver d’un sacre le 22 mai prochain à Dublin. C’est du moins l’ambition affichée par le coach Gasset.