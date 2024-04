Le héros de l’OM rend hommage à Aubameyang !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang n’a certes pas marqué comme lors du match aller à Lisbonne (2-1), mais a délivré la passe décisive de l’espoir à Faris Moumbagna jeudi soir à Marseille. Résultat, l’OM a éliminé le Benfica Lisbonne de la Ligue Europa et s’est qualifié pour les demi-finales. Au milieu de la fête, Moumbagna lui a fait passer un message.

L’Olympique de Marseille l’a fait. A l’instar du PSG en Ligue des champions contre le FC Barcelone, l’OM est parvenu à renverser la vapeur après une défaite concédée sur la pelouse du Benfica Lisbonne pendant le quart de finale aller de Ligue Europa la semaine dernière (2-1). A l’Orange Vélodrome ce jeudi soir, l’équipe de Jean-Louis Gasset a été dans un premier temps délivrée par le but de Faris Moumbagna avant d’exulter au bout de la soirée après la victoire acquise aux tirs au but (1-0 et 4-2).

«Aubameyang fait un travail remarquable sur le côté»

De passage en zone mixte, Faris Moumbagna n’a pas manqué de rendre hommage à Pierre-Emerick Aubameyang, à l’origine du centre décisif pour son but. « Je tiens à féliciter mes coéquipiers et notamment Aubameyang qui fait un travail remarquable sur le côté qui a la lucidité de jeter un coup d’œil et d’effectuer ce beau centre ».

«Ça fait du bien pour le petit cœur»