OM : La femme d’une ex-star du PSG règle ses comptes sur les réseaux !

Thomas Bourseau

Angel Di Maria avait été l'un des artisans du succès du Benfica Lisbonne la semaine dernière (2-1). Mais dans l'antre de l'OM à l’Orange Vélodrome jeudi pour le quart de finale retour de Ligue Europa, l’ancien joueur du PSG est passé à côté. La femme de l’Argentin est montée au créneau après les critiques reçues.

Angel Di Maria avait permis au Benfica Lisbonne de prendre une option pour la qualification en demi-finales de Ligue Europa la semaine dernière et donc de prendre le meilleur sur l’OM à l’issue de la première manche des quarts des finales (2-1). Cependant, à l’Orange Vélodrome, El Fideo n’a pas été en réussite jeudi soir.

Angel Di Maria malchanceux au Vélodrome, les critiques fusent

Au contraire, l’ancienne star du PSG a buté à plusieurs reprises sur Pau Lopez. Pire, pendant la séance de tirs au but perdue par le club portugais face à l’OM (1-0 puis 4-2), Angel Di Maria a manqué sa tentative.

OM : Il fait exploser le Vélodrome et déballe tout ! https://t.co/WHe7HVOUDi pic.twitter.com/P6UoaAsgdk — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

«Tu ne serais jamais arrivé là où tu es si tu étais paralysé à chaque fois qu'un imbécile t'insulte»