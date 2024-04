OM : La surprenante annonce d’Aubameyang !

Thomas Bourseau

L’OM est parvenu à atteindre le dernier carré de la Ligue Europa, six ans après en avoir fait de même en 2017/2018 sous Rudi Garcia. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont réussi à inverser la tendance après la défaite du quart de finale aller au Benfica Lisbonne (2-1) jeudi soir au Vélodrome (1-0 puis 4-2 aux tirs au but). Outre la qualification en demi-finales, l’Olympique de Marseille a arrêté sa série noire pour le bien du « petit cœur » de Pierre-Emerick Aubameyang.

Pour la première fois de l’histoire, l’OM et le PSG se retrouvent tous deux en demi-finales de Coupe d’Europe. C’est décidément une semaine historique pour le football français. Pour rappel, mardi et sur la pelouse du FC Barcelone après avoir perdu la première manche du quart de finale de Ligue des champions à domicile, le Paris Saint-Germain devenait le premier club de l’hexagone à inverser la tendance en se qualifiant pour le prochain tour de C1. De son côté, au Vélodrome, l’OM a mis fin à sa série noire.

Aubameyang à la passe, Moumbagna à la finition avant les tirs au but victorieux

En effet, avant la réception du Benfica Lisbonne à l’Orange Vélodrome jeudi soir (1-0 et 4-2), l’OM restait sur cinq défaites de rang toutes compétitions confondues. Mais ça, c’était avant que l’Olympique de Marseille livre une bataille acharnée aux Lisboètes qui s’étaient imposés 2 buts à 1 à l’Estadio da Luz. L’OM restait en vie grâce à la réduction du score de Pierre-Emerick Aubameyang. Et à Marseille jeudi soir, c’est l’attaquant gabonais qui a délivré la passe décisive à Faris Moumbagna peu avant les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Au final, les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait un sans-faute pendant la séance de tirs au but lorsque Angel Di Maria et Antonio Silva ont tous deux manqués leurs tentatives côté Benfica.

«Ça nous fait du bien, ça fait du bien pour le petit cœur»