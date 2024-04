OM - Benfica : Ça chauffe à Marseille, la police intervient

Alexis Brunet

Ce jeudi soir, l'OM va disputer l'un des matches les plus importants de sa saison. Le club phocéen reçoit le Benfica Lisbonne, pour une possible qualification en demi-finale de Ligue Europa. Un match à enjeu donc, ce qui fait que le climat est tendu à Marseille. Certains supporters portugais ont même dû être exfiltrés d'un fast-food, par la police, face à la pression de certains fans marseillais.

Le Vélodrome va trembler ce jeudi soir ! L'OM reçoit le Benfica Lisbonne, en quart de finale retour de Ligue Europa. Les Marseillais ont seulement un but à rattraper, et peuvent donc croire à une possible qualification. L'ambiance sera donc folle en tribunes, pour essayer de pousser Chancel Mbemba et ses partenaires.

Des supporters de Benfica ont été exfiltrés par la police

Alors que le match n'a pas encore commencé, l'excitation et la tension règnent déjà à Marseille. D'après les informations de BFM Marseille , certains supporters du Benfica Lisbonne ont dû être exfiltrés d'un fast-food par la police, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les forces de l'ordre ont protégé les dizaines de supporters portugais, qui étaient recherchés par certains fans de l'OM.

Un gros dispositif de sécurité a été mis en place

Initialement, le déplacement des supporters portugais devait être interdit par le préfet de Police de Marseille. Finalement, après de nombreuses réunions avec les différentes parties concernées, un accord a été trouvé. Un important dispositif de sécurité a donc été mis en place, permettant ainsi de pouvoir accueillir jusqu'à 3500 fans du Benfica. Ces derniers seront acheminés jusqu'au Vélodrome par une escorte policière.