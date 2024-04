OM : Il s’attend à vivre un enfer à Marseille !

Thomas Bourseau

L’OM s’est certes incliné à l’Estadio da Luz la semaine dernière (2-1). Néanmoins, les hommes de Jean-Louis Gasset ont toujours leur destin entre leurs mains pour une accession dans le dernier carré de la Ligue Europa. Ce jeudi, l’Olympique de Marseille reçoit le Benfica Lisbonne dans son antre bouillante. Et David Neres s’attend à un comité d’accueil XXL.

David Neres a pris part à l’épopée XXL de l’Ajax Amsterdam en 2018/2019 en Ligue des champions en évoluant au Santiago Bernabeu ou encore au Juventus Stadium. Néanmoins, l’ailier brésilien de 27 ans sait qu’à l’OM ce jeudi soir, l’ambiance s’annonce déjà électrique.

Décisif à l’aller, David Neres craint le déplacement au Vélodrome

En effet, l’Olympique de Marseille reçoit le Benfica Lisbonne de David Neres pour le compte du 1/4 de finale retour de la Ligue Europa. A domicile la semaine dernière, l’équipe de Roger Schmidt a pris un avantage avant la seconde manche sur l’OM et notamment grâce à la passe décisive de Neres pour Angel Di Maria sur le deuxième et dernier but du Benfica Lisbonne face au club phocéen avant la réduction du score de l’inévitable Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa.

«Je pense que ce sera l’ambiance la plus hostile de la saison»