L'OM annonce deux coups durs !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM reçoit Benfica en quart de finale retour de la Ligue Europa. Malheureusement pour le club phocéen, Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr ne seront pas de la partie. En effet, Jean-Louis Gasset a annoncé en conférence de presse qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à reprendre la compétition.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa, l'OM a hérité de Benfica lors du tirage au sort. Au match aller, le club emmené par Jean-Louis Gasset s'est incliné à Lisbonne (1-2). Ce jeudi soir, l'OM est donc contraint de l'emporter contre Benfica au Vélodrome pour espérer valider son ticket pour le dernier carré de la compétition.

Barcelone : Le PSG se venge sur les réseaux sociaux https://t.co/fabqj3qt7I pic.twitter.com/zqc59jfg08 — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Clauss et Sarr sont forfaits pour OM-Benfica

Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi après-midi, Jean-Louis Gasset a annoncé deux mauvaises nouvelles. En effet, le coach de l'OM a révélé qu'il n'allait pas convoquer Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr, qui ne sont pas encore à 100% sur le plan physique.

«Je ne vais pas prendre de risque»