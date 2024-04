Un joueur de l’OM affiche sa grande émotion !

Hugo Chirossel

Impérial tout au long de la rencontre, Leonardo Balerdi a été un des grands artisans de la qualification de l’OM pour les demi-finales de la Ligue Europa, obtenue jeudi soir face au Benfica Lisbonne. Un des plus beaux jours de sa carrière, comme l’a confié l’Argentin après la rencontre, très ému.

Soirée magique jeudi soir au Stade Vélodrome. Après sa défaite lors du match aller la semaine dernière (2-1), l'OM s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa aux dépens du Benfica Lisbonne (1-0, 4-2 aux t.a.b.). En difficulté en championnat, les hommes de Jean-Louis Gasset, comme souvent depuis le début de la saison, ont répondu présents en C3, et notamment Leonardo Balerdi.

« Un des plus beaux jours de ma carrière de sportif »

L’Argentin de 25 ans a sûrement réalisé son meilleur match sous les couleurs de l’OM. Impérial en défense aux côtés de Samuel Gigot, Leonardo Balerdi a en plus pris ses responsabilités lors de la séance de tirs au but en transformant sa tentative. Un moment mémorable pour le défenseur marseillais. « Je pense que c’est un des plus beaux jours de ma carrière de sportif, ici, au Vélodrome avec mon père et mes amis, je suis très ému. C’est magnifique », a confié Leonardo Balerdi à l’issue de la rencontre.

« On a fait un match exceptionnel »