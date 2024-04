L'incroyable révélation du sauveur de l’OM

Hugo Chirossel

Jeudi soir, l’OM a obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa aux dépens du Benfica Lisbonne. Battus à l’aller (2-1), les Olympiens se sont imposés au retour, mais c'est aux tirs au but qu’ils ont décroché leur ticket pour le prochain tour (1-0, 4-2 aux t.a.b.). Un exercice que lequel Pau Lopez n’excelle pas, comme il l’a lui-même avoué après la rencontre, rendant également hommage à Ruben Blanco et Jean-Louis Gasset.

Parfois décrié depuis son arrivée lors de l’été 2021, Pau Lopez a été un des grands artisans de la qualification de l’OM pour les demi-finales de la Ligue Europa. Jeudi soir, les Olympiens se sont qualifiés pour le prochain tour de la C3 en s’imposant face au Benfica Lisbonne. Ils avaient un retard d’un but à combler après leur défaite à l’aller (2-1), ce qu’ils ont fait grâce à Faris Moumbagna.

« Vous savez que je ne suis pas fort dans les tirs au but »

Mais quelques minutes plus tôt, c’est Pau Lopez qui a maintenu l’OM dans le match, grâce à sa double parade face à Rafa Silva et Angel Di Maria. Une nouvelle fois décisif en prolongation, le portier espagnol a ensuite repoussé le tir au but d’Antonio Silva, avant que Luis Henrique n’inscrive celui qui a envoyé Marseille en demi-finale (1-0, 4-2 aux t.a.b.). « Je vais vous dire la vérité, vous savez que je ne suis pas fort dans les tirs au but », a avoué Pau Lopez en zone mixte à l’issue de la rencontre.

« Ruben a eu l'idée de changer un peu et de décider avant le match où aller »