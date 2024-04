L’incroyable annonce à l’OM, Haaland l’a choqué !

Thomas Bourseau

A Manchester City, quand bien même il semble moins en vue ces derniers temps, Erling Braut Haaland empile toutefois les buts. Avant de rejoindre l’équipe de Pep Guardiola à l’été 2022, le Norvégien faisait les beaux jours du Borussia Dortmund où il a brièvement côtoyé Leonardo Balerdi. Suffisant pour impressionner le défenseur de l’OM.

Erling Braut Haaland fêtera seulement ses 24 ans le 21 juillet prochain. A l’hiver 2020, l’actuel serial buteur de Manchester City a signé au Borussia Dortmund où il a partagé le quotidien de Leonardo Balerdi avant le départ en prêt du défenseur argentin à l’OM. Entre le confinement et les matchs, l’Argentin a tout de même pu côtoyer Haaland qui l’a surpris dans sa préparation et son lien à la récupération.

«A la fin, je tremble de tout mon être, j’ai les bras congelés»

Pour L’Équipe , Leonardo Balerdi est revenu sur une anecdote de sauna et de cryothérapie qui en dit long sur le professionnalisme d’Erling Braut Haaland malgré son jeune âge. « Erling Haaland était plus jeune que moi. Il me dit un jour : « Tu veux être comme Nicolas Otamendi ? Allez viens ». On file au sauna, puis les bains froids, puis sauna, puis bains froids. On enchaîne les allers-retours. A la fin, je tremble de tout mon être, j’ai les bras congelés. Mais pour lui, on doit faire ce programme pour tous les matchs ».

«A une séance, je lui ai dit : «Tu ne vas pas marquer ». Il a mis un triplé»