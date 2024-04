La bande à Aubameyang est prévenue : « L’OM ne va pas rencontrer un grand Benfica… »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après l’exploit du PSG, c’est au tour de l’OM de partir à la conquête d’un ticket pour une demi-finale européenne. Battus à l’aller par un but d’écart (2-1), les Marseillais peuvent clairement faire quelque chose de grand devant leurs supporters et un stade Vélodrome en fusion. Et pour Rolland Courbis, le Benfica est un adversaire largement à leur portée.

Rolland, pensez-vous que l’OM peut se qualifier ce jeudi ?

Bien sûr ! Il faut savoir que cette année, on n’a pas un grand Benfica comme ça a pu l’être par le passé. Non, l’OM ne va pas rencontrer un grand Benfica… En plus, c’est à Marseille et je pense que le tournant de la qualification aura lieu à ce match-là. Normalement, le fait que cela soit au Vélodrome devrait apporter un avantage à l’OM même si la saison dernière, on a vécu une anomalie.



Une anomalie, c’est-à-dire ?

C’est-à-dire qu’après que ce stade ait été refait, ce qui fait de lui l’un des plus beaux d’Europe aujourd’hui, il devait faire office de douzième homme pour l’OM. Pourtant, la saison dernière, nous avons perdu 23 points à domicile en championnat, puis nous avons vécu une élimination par Annecy devant plus de 61 000 spectateurs sachant que de la première à la septième place de la Ligue 1, les équipes étaient éliminées. Cela ne pouvait être qu’une évidence de ramener cette coupe pour l’OM. C’était que ce que l’on appelle une autoroute vers la finale. Pour en revenir à cette année, le principal problème, c’est la troisième place de la saison dernière. Cette place était synonyme de Ligue des Champions et pour faire une bonne campagne, il faut faire des recrutements et ceux rapidement. Les différents recrutements de l’OM ont été faits trop rapidement. Aujourd’hui, on se retrouve avec des joueurs comme N’Diaye ou Correa, qui après avoir réussi dans leur ancien club, ne performent pas à l’OM. A contrario, on a Aubameyang qui lui a totalement fait oublier le départ de Sanchez, pourtant, c’était censé être impossible pour beaucoup. Après, pour en revenir au match, la semaine dernière, l’OM est quand même passé d’un « si on s’arrête maintenant à 2-0 ça serait un miracle pour l’OM » a finalement un renversement de situation en faveur de l’OM qui a même réussi à réduire le score et a terminé le match sur un 2-1. Maintenant, le match retour est au Vélodrome donc on a le droit d’être optimiste.

C’est annoncé, un joueur de l’OM va rejoindre Griezmann ? https://t.co/0253R4g7Pq pic.twitter.com/kZ8qINcJrz — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

« Di Maria, il faut exercer une pression constante sur lui »