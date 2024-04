Vente OM : Un coup de froid lâché en direct

Thibault Morlain

Depuis de très longs mois maintenant, le feuilleton de la vente de l'OM fait énormément parler. Mais voilà que selon certains échos, l'officialisation de la cession du club phocéen pourrait être imminente. Frank McCourt va-t-il prochainement céder la main à Marseille ? L'Arabie Saoudite serait-elle en passe de reprendre les pouvoirs ? Eric di Meco n'est pas si optimiste pour l'avenir de l'OM.

La vente de l'OM n'en finit plus de faire réagir. Récemment, c'est Jérôme Rothen qui avait interpellé en direct sur RMC Frank McCourt, lâchant : « Il faut que McCourt mette la main à la poche. Et s’il n’a pas envie, et je peux le comprendre, et bien vends ! Vends ! Tu as acheté le club 60M€, ne va pas en demander 300 aujourd’hui. Vends, sois raisonnable et donne l’opportunité à un véritable actionnaire avec de l’argent, de faire grimper les gens au rideau ».



« Vous croyez vendre du rêve mais vous vendez des cauchemars »

Toujours sur RMC , dans l'émission Rothen s'enflamme , Eric di Meco a réagi à son tour sur cette vente de l'OM. L'ancien du club phocéen a alors été très cash, venant jeter un froid sur une possible cession à l'Arabie Saoudite dans les mois à venir : « S'il y a l'Arabie saoudite ou les Emirats arabes unis qui viennent, oui, il faut vendre l'OM. Je suis le premier à aller chercher l'Arabie saoudite à l'aéroport s'ils veulent racheter l'OM. Mais vous croyez vendre du rêve mais vous vendez des cauchemars ».

