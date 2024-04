OM : «Magique», Gasset exulte après l’exploit !

Hugo Chirossel

Battu à l’aller (2-1), l’OM a réussi à refaire son retard pour obtenir son ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa jeudi soir en s’imposant aux tirs aux buts face au Benfica Lisbonne (1-0, 4-2 aux t.a.b.). Très fier de ses joueurs, d’autant plus avec un groupe handicapé par les blessures, Jean-Louis Gasset a exprimé sa joie après la qualification.

Six ans après, l’OM va retrouver les demi-finales de la Ligue Europa. Les Olympiens avaient un retard d’un but à remonter après leur défaite sur la pelouse du Benfica Lisbonne la semaine dernière lors du match aller (2-1). Malgré leur domination, il aura fallu attendre la 79e minute ce jeudi soir pour que Faris Moumbagna inscrive le but qui a envoyé les deux équipes en prolongation, avant que l’OM ne se qualifie finalement aux tirs au but (1-0, 4-2 aux t.a.b.).

« C’est quelque chose de magique »

L’OM verra donc les demi-finales de la Ligue Europa, où il sera opposé à l’Atalanta Bergame, tombeur de Liverpool (victoire 0-3 à l’aller, défaite 0-1 au retour). « Ça a été le scénario idéal, le suspense jusqu'au bout, les tirs au but et se qualifier pour une demi-finale de Coupe d’Europe devant notre public. C’est quelque chose de magique », a confié Jean-Louis Gasset au micro de RMC Sport à l’issue de la rencontre, lui qui a été nommé entraîneur de l’OM le 20 février dernier.

« Je suis venu pour des matchs comme ça »