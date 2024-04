OM : Gasset veut briser la malédiction !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset s’est projeté sur le quart de finale retour de Ligue Europa face à Benfica de ce jeudi. Une rencontre importante pour l’Olympique de Marseille, qui a été battu lors du match aller (2-1) et qui traverse une période assez compliquée au niveau des résultats.

Après des débuts surprenants, l’OM de Jean-Louis Gasset est rentrée dans le rang et a même régressé, avec une qualification en Ligue des Champions qui semble s’être éloignée. Car les Marseillais enchainent les mauvais résultats, puisqu’ils n’ont plus connu la victoire depuis le 10 mars dernier, face au FC Nantes (2-0).

« On reste sur la dernière impression de ce match, mais... »

Ce sont donc cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues pour l’OM, la dernière il y a moins d’une semaine face à Benfica, en quart de finale de la Ligue Europa. Le retour de ce jeudi semble donc être l’occasion parfaite pour se relancer, avec Jean-Louis Gasset qui compte bien surfer sur les belles choses vues à l’aller. « Comme on est toujours positif et qu'un match européen reste à part, on reste sur la dernière impression de ce match » a expliqué le coach marseillais ce mercredi, en conférence de presse.

« Jeudi il faut attaquer comme on a fini à l'aller »