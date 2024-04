OM : Gasset se lâche avant le choc

Alexis Brunet

Ce jeudi soir, l'OM jouera peut-être le match le plus important de sa saison. Le club phocéen reçoit le Benfica Lisbonne, en quart de finale retour de Ligue Europa. Les Phocéens se sont inclinés lors du match aller, mais devant leur public, les Marseillais peuvent rêver. Jean-Louis Gasset lui est formel, quelque chose va se passer.

La saison de l'OM est pour le moment plus que compliquée. Depuis le début de l'année, le club phocéen a déjà connu trois entraîneurs différents, et de nombreuses crises. Cela se ressent au classement en Ligue 1, puisque les Marseillais ne sont que neuvièmes, et donc pour le moment pas qualifiés pour une coupe d'Europe.

L'OM reçoit Benfica en quart de finale retour de Ligue Europa

Mais alors que l'OM est à la peine en championnat, les Marseillais sont toujours en vie en Ligue Europa. Le club phocéen est qualifié pour les quarts de finale de la compétition, et il reçoit d'ailleurs le Benfica Lisbonne ce jeudi, pour le match retour. À l'aller, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang s'étaient inclinés deux buts à un.

Gasset sent qu'il va se passer quelque chose