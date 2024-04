Un crack de l’OM plombé par son agent ?

Hugo Chirossel

Barré par la concurrence de Pau Lopez et sa doublure Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu n’a que très peu l’occasion de se montrer à l’OM. Pourtant, le Camerounais âgé de 21 ans a souvent été décrit comme un gardien talentueux et à fort potentiel. S’il aurait pu partir chercher du temps de jeu en prêt, son agent freinerait sa progression.

Arrivé lors de l’été 2021 en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez, sous contrat jusqu’en juin 2026, pourrait être poussé vers la sortie l’été prochain. Selon La Tribune OM , Marseille aurait commencé à chercher un nouveau gardien de but. En ce sens, deux profils seraient notamment dans le viseur du club. Guillaumes Restes, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Toulouse, ainsi qu’Illan Meslier, lié à Leeds jusqu’en 2026.

« Je pense qu’il sera le futur gardien de l’OM »

Pourtant, l’OM a déjà dans ses rangs un jeune gardien talentueux : Simon Ngapandouetnbu. Au mois de janvier 2023, en conférence de presse, Pau Lopez l’avait même décrit comme le futur gardien du club : « C’est quelqu'un de très particulier parce que depuis que je suis arrivé ici, il s'est beaucoup amélioré. Cette saison, même la saison dernière, vous pouvez demander à Steve (Mandanda), c’est le gardien qui fait le plus d’arrêts pendant les entraînements, plus que moi, que Ruben Blanco, que Mandanda. Dans les cages, c’est un gardien très fort. Mais, après le football, il y a plus que cela. C’est un gardien qui est en train de s’améliorer, c’est important. Je ne sais pas s’il va partir maintenant, je pense que c’est un gardien qui a la capacité d’améliorer certaines actions pendant un match. Je pense qu’il sera le futur gardien de l’OM . »

Ngapandouetnbu freiné par son agent ?