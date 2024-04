Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour ce transfert à 115M€ ?

Alexis Brunet

Le PSG s'est mis en tête de considérablement se renforcer l'été prochain. Le club de la capitale veut notamment recruter un grand nom au milieu de terrain. Le nom de Bruno Guimarães figure en tête de la liste de Luis Campos. Problème, le Brésilien est suivi par de nombreux grands clubs européens. Mais bonne nouvelle pour Paris, il n'y aurait rien de concret avec Arsenal.

À quoi ressemblera le PSG version 2024-2025 ? Déjà ce que l'on peut dire, même si rien n'est encore officiel, c'est que Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du club de la capitale. Ce dernier a annoncé en privé son départ à l'issue de la saison, à ses coéquipiers, ainsi qu'à son président. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, c'est le Real Madrid qui a le plus de chances d'accueillir le Français. Luis Campos va donc trouver un remplaçant au champion du monde 2018, mais pas seulement.

Le PSG veut un grand milieu de terrain

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut recruter un joueur par ligne. Pour ce qui est du milieu de terrain, les dirigeants parisiens aimeraient s'offrir les services d'une pointure. Deux noms sortent du lot depuis plusieurs semaines, il s'agit de Joshua Kimmich, et de Bruno Guimarães. Mais le club de la capitale doit s'y attendre, la concurrence sera rude pour les deux joueurs. Luis Campos devra également sortir un gros chèque pour s'offrir l'un des deux milieux de terrain, car le Brésilien est notamment évalué aux alentours des 115M€.

Rien de concret entre Arsenal et Guimarães