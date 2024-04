Mercato : Le PSG a recruté une future légende ?

Pierrick Levallet

Très actif lors du mercato estival, le PSG s'est montré plutôt calme cet hiver. Le club de la capitale n'a bouclé que deux transferts, dont celui de Lucas Beraldo. Le jeune défenseur central, recruté contre 25M€, s'est rapidement acclimaté à son nouvel environnement. Et pour certains, le joueur de 20 ans a clairement les qualités pour s'installer sur le long terme chez les Rouge-et-Bleu et pour devenir une légende.

Après un mercato d’été particulièrement mouvementé, le PSG s’est montré un peu plus calme l’hiver dernier. Le club de la capitale n’a bouclé que deux transferts : Gabriel Moscardo (dont l’arrivée a été reportée à l’été prochain à cause d’une blessure au pied) et Lucas Beraldo. Le jeune défenseur central est arrivé en provenance de São Paulo contre 25M€ et s’est très vite adapté à son nouvel environnement.

«Ça me rappelle un peu Ronaldinho»

Le joueur de 20 ans est promis à un avenir plutôt brillant. Et certains n’hésitent pas à le comparer à certaines légendes. « Ça me rappelle un peu Ronaldinho, quand Paris l’a recruté très jeune. Au début, on voyait qu’il était très fort, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, il l’a eu quand il est parti au Barça » a notamment fait savoir Boukary Dramé, ancien joueur du PSG, à So Foot .

«C’est à lui de montrer sa régularité»