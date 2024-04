Mercato - PSG : Une réponse tombe pour ce gros coup à Barcelone

Alexis Brunet

Le PSG va chercher à être très actif lors du mercato estival. Le club de la capitale veut remplacer Kylian Mbappé, donc il faudra se renforcer en attaque, mais pas seulement. Les dirigeants parisiens veulent des recrues dans tous les secteurs de jeu. Au milieu de terrain, Gavi est notamment pisté, mais il y a peu de chance pour que le FC Barcelone laisse partir son crack.

Ce mardi soir, le PSG et le FC Barcelone s'affrontent en quart de finale retour de Ligue des champions. Mais il y a de grandes chances que les deux formations s'affrontent également sur le marché des transferts cet été. En effet, certains jeunes joueurs du Barça font forte impression, et sont suivis par les plus grands clubs européens, dont Paris.

Le PSG en pince pour Gavi

Le PSG regarde du côté de Barcelone pour renforcer son milieu de terrain. En effet, Gavi serait vu comme le candidat idéal pour venir épauler Warren Zaïre-Emery, Vitinha et consorts. Le jeune Espagnol n'a que 19 ans, mais il est déjà titulaire avec le Barça, mais également avec la Roja. C'est d'ailleurs l'actuel coach parisien, Luis Enrique, qui lui avait offert sa première sélection, en octobre 2021. Gavi est vu comme l'un des cracks les plus prometteurs, et son transfert pourrait atteindre des sommes folles. Une donnée qui n'est pas à négliger pour un club comme le FC Barcelone, en proie depuis plusieurs années à des difficultés financières.

