Mercato : Des «monstres» ont signé au PSG ?

Pierrick Levallet

Après avoir mis un terme au bling-bling et au règne des stars, le PSG s'est mis à se focaliser sur la jeunesse. Warren Zaïre-Emery s'est alors fait une place de choix dans le onze de Luis Enrique. Bradley Barcola et Lucas Beraldo, eux, commencent à avoir la confiance du coach espagnol. Pour Didier Domi, ces trois joueurs sont promis à un avenir brillant dans la capitale.

Le PSG a mis un terme au règne du bling-bling. Désormais, le club de la capitale préfère se concentrer sur la jeunesse en misant sur des joueurs à fort potentiel. Dans cette optique, Warren Zaïre-Emery s’est fait une place de choix dans le onze de Luis Enrique. Bradley Barcola commence lui aussi à se montrer comme un élément important.

Luis Enrique fait confiance à la jeunesse

Et cet hiver, le PSG a poursuivi dans cette voie en mettant la main sur Gabriel Moscardo (qui n’arrivera que cet été à cause d’une blessure au pied) et Lucas Beraldo. Luis Enrique accorde de plus en plus sa confiance au défenseur central brésilien. Et pour Didier Domi, ces trois joueurs sont voués à exploser au PSG.

«Ils vont commencer à être des monstres»