Un crack donne le feu vert pour son transfert à l'OM

Thibault Morlain

La saison prochaine, Pau Lopez pourrait ne plus être le gardien à l'OM. Qui pourrait alors le remplacer dans les buts olympiens ? Ces dernières heures, une rumeur a circulé à propos d'une arrivée de Guillaume Restes. Un intérêt qui serait visiblement bel et bien réel pour le portier de Toulouse. De plus, il serait également réciproque.

A 19 ans, Guillaume Restes est la nouvelle pépite à Toulouse. Gardien de but, il réalise de solides performances cette saison. Forcément, cela ne passe pas inaperçu. Malgré un contrat jusqu'en 2028 avec le TFC, Restes intéresserait du monde, à commencer par l'OM si l'on en croit certaines rumeurs. A Marseille, il pourrait alors être le successeur de Pau Lopez.



Un intérêt de l'OM pour Restes ?

Direction l'OM pour Guillaume Restes ? Sur X , Mohamed Toubache-Ter a assuré que cela n'était pas d'actualité, annonçant que le club phocéen n'était pas intéressé par le joueur de Toulouse. Mais voilà que La Minute OM tient une version différente, lâchant que l'OM serait bel et bien sur les traces de Restes.

Il est chaud pour venir !

A l'OM, on voudrait faire de Restes celui qui viendra remplacer Pau Lopez dans les buts. Un intérêt qui serait par ailleurs réciproque. Le média spécialisé a précisé que Guillaume Restes était en effet enclin à rejoindre le club phocéen. A suivre...