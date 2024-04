Barcelone - PSG : La nouvelle arme fatale de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’a pas le droit à l’erreur mardi soir s’il souhaite voir les demi-finales de la Ligue des champions après sa défaite à l’aller contre le FC Barcelone (2-3). Luis Enrique pourra compter sur un renfort de taille en Catalogne avec le retour d’Achraf Hakimi, suspendu la semaine dernière au Parc des Princes. Un « facteur important » aux yeux d’Oscar Garcia.

Privé d’Achraf Hakimi la semaine dernière pour le quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone, Luis Enrique pourra compter sur l’international marocain, de retour de suspension, ce mardi soir en Catalogne. Un renfort de taille pour le PSG qui pourrait permettre à Marquinhos de retrouver l’axe après avoir été aligné sur le flanc droit pour combler cette absence. Interrogé avant la rencontre, Oscar Garcia a évoqué le rôle décisif que pourrait tenir Hakimi dans cette manche retour.

« Le retour d’Hakimi ? Un facteur important »

« C’est un facteur important , juge l’ancien joueur du Barça, passé depuis sur le banc de Reims . Il a beaucoup de vitesse, il est très offensif, c’est un joueur vraiment difficile à défendre. Tous les entraîneurs ont envie d’avoir leurs joueurs disponibles pour disputer des matchs aussi importants. C’est vraiment une finale pour les deux équipes. »

Hakimi est déterminé