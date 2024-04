Une première historique menace le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu à l’aller sur la pelouse du Parc des Princes (2-3), le Paris Saint-Germain doit obligatoirement l’emporter par deux buts d’écart à Barcelone ce mardi soir afin de décrocher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un autre résultat sera synonyme d’élimination, ou bien de prolongation voire de tirs au but, ce qui serait une première dans la compétition pour le club de la capitale.

S’il pensait avoir fait le plus dur la semaine dernière en renversant la rencontre après l’ouverture du score catalane, le PSG a craqué sur la pelouse du Parc des Princes face au FC Barcelone et va débuter mardi soir ce quart de finale retour de Ligue des champions en ballottage défavorable. Luis Enrique et ses hommes n’ont donc pas le choix et doivent l’emporter par deux buts d’avance pour décrocher la qualification. Une défaite ou un match nul est synonyme d’élimination, tandis qu’une victoire par un seul but d’écart emmènerait les deux équipes en prolongation, puis aux tirs au but si le score n’évoluait pas. Un exercice redouté dans lequel le PSG n’a aucune expérience en Ligue des champions.

Le PSG n’a jamais connu les tirs au but en Ligue des champions

Si la formation parisienne a déjà connu les prolongations Ligue des champions, arrachant sa qualification sur la pelouse de Chelsea en 2015 sur la pelouse de Stamford Bridge (2-2 a.p. après le 1-1 de l'aller), c’est en revanche différent en ce qui concerne les tirs au but. Le PSG ne s’est jamais prêté à cet exercice dans la plus prestigieuse des compétitions de club. La seule séance en compétition européenne remonte au 6 décembre 2001, et un 16e de finale retour de Coupe de l’UEFA perdu contre les Glasgow Rangers (0-0, 3-4 tab).

