OM : Il annonce un phénomène dans l’effectif ?

Thibault Morlain

A 20 ans, Simon Ngapandouetnbu est aujourd'hui le 3ème gardien de l'OM. Alors que le Camerounais est derrière Pau Lopez et Ruben Blanco dans la hiérarchie au sein du club phocéen, il pourrait très bien prétendre à plus. L'OM tiendrait en effet un grand talent avec Ngapandouetnbu. Laurent Spinosi, ancien entraîneur des gardiens à Marseille, a d'ailleurs halluciné en le voyant pour la première fois.

Du côté de l'OM, on a du mal à faire émerger des talents du centre de formation. Maxime Lopez et Boubacar Kamara sont les rares réussites ces dernières années, mais globalement, ce n'est pas une réussite. Depuis son arrivée, Pablo Longoria tend à inverser la tendance et travaille pour faire progresser la formation marseillais. C'est ainsi que désormais, le club phocéen a quelques cracks dans ses rangs. Cela vaudrait notamment pour Simon Ngapandouetnbu, actuel 3ème gardien dans la hiérarchie à l'OM derrière Pau Lopez et Ruben Blanco.

«Je n'ai jamais vu ça»

Pour Football Club de Marseille , Laurent Spinosi s'est enflammé à propos de Simon Ngapandouetnbu, se remémorant sa première rencontre avec le gardien de l'OM. « Il avait 15 ans. Il était en pré-formation, j'étais avec la réserve. On avait 2 gardiens qui partent en pro, on a une séances de frappes et on nous dit d'appeler un petit de pré-formation. Je m'assoies, je regarde, je n'ai jamais vu ça. A bout portant, les mecs ne marquaient pas », raconte-t-il.

«Avançons avec ce petit»