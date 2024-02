Vente OM : Le départ de McCourt est réclamé !

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Frank McCourt est à la tête de l'OM. Mais cela fait maintenant un moment qu'il est question d'une vente du club phocéen. L'Américain a toutefois répété à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention de partir. Mais dans le sud de la France, on s'impatiente : McCourt doit partir.

La vente de l'OM est un sujet qui fait énormément parler. Dernièrement, l'officialisation n'a jamais été aussi proche. Néanmoins, pour le moment, c'est toujours Frank McCourt qui est aux commandes, en attendant la possible arrivée de l'Arabie Saoudite. Mais à Marseille, on n'en peut plus de l'Américain et on réclame un changement de propriétaire.



« Il faut un nouveau changement d’actionnaire »

Pour La Marseillaise , Thierry Suavet, animateur d'une émission sur Fréquence Mistral , a réclamé le départ de Frank McCourt de l'OM. Il a lâché : « On voit depuis l’arrivée de Frank McCourt qu’il y a des relations de plus en plus tendues entre les supporters et le club. On se souvient tous de l’invasion du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus en 2021. Il faut un nouveau changement d’actionnaire ».

« Il est temps qu'il passe la main »