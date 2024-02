Un flop à l’OM, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier, Pierre-Emerick Aubamyeang a eu du mal à lancer sa saison, au point d'être vivement critiqué ces dernières semaines. Et pourtant au total, l'attaquant de l'OM a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues. Ce qui n'est «pas trop mal pour un flop» comme s'en amuse Walid Acherchour.

Vivement critiqué depuis sa signature à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a toutefois inscrit 18 buts toutes compétitions confondues cette saison dont un doublé contre Montpellier dimanche dernier. Par conséquent, Walid Acherchour estime qu'on est loin du flop annoncé par certains.

L’OM se lâche sur sa dernière recrue https://t.co/jvPYs7KtLZ pic.twitter.com/LbdePLkzjG — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

«C’est pas trop mal pour un flop non ?»

« C’est pas trop mal pour un flop pour (Pierre-Emerick) Aubameyang, non ? Meilleur passeur de Ligue 1, meilleur buteur en Europa League. Aujourd’hui 8 buts (en L1), il met encore un doublé. Et encore, il ne fait pour moi pas son meilleur match dans le jeu », confiait le journaliste au micro de l' After Foot après la victoire contre Montpellier (4-1).

«La saison d’Aubameyang, on doit la valoriser»