Gasset : Son successeur se lâche sur son arrivée

Thibault Morlain

Désormais entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset a remplacé Gennaro Gattuso. Il n'aura d'ailleurs attendu que quelques jours pour rebondir, lui qui venait à peine de quitter la tête de la sélection de la Côte d'Ivoire. Chez les Eléphants, c'est Emerse Faé qui a remplacé Gasset. Une succession évoquée par celui qui a remporté la CAN.

A domicile, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, mais on n'est pas passé loin du fiasco. Ça a d'ailleurs été fatal à Jean-Louis Gasset, parti de son poste de sélectionneur avant même la fin de la saison compétition. C'est alors Emerse Faé qui a donc remplacé celui qui a par la suite filé à l'OM et ça s'est fini en apothéose avec ce titre de champion d'Afrique pour les Eléphants de Côte d'Ivoire.

OM : Gasset a déjà trouvé son homme fort ? https://t.co/X8TKkOn2QJ pic.twitter.com/i9dcMSC8BS — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

« Je n'ai pas hésité »

A l'occasion d'un entretien pour AS , Emerse Faé est revenu sur la succession de Jean-Louis Gasset. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire a alors expliqué : « Le mercredi matin, le président m'a convoqué pour me demande si je me sentais capable de remplacer le sélectionneur. Je n'ai pas hésité à accepter le rôle, même avec les rumeurs sur Hervé Renard ».

Faé ne réalise pas encore...