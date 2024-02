Il débarque à l’OM et offre déjà un cadeau !

Arnaud De Kanel

Mardi dernier, l'OM officialisait la venue de Jean-Louis Gasset. Démis de ses fonctions de sélectionneur de la Côte d'Ivoire après une phase de poule de CAN cauchemardesque, le Montpelliérain a remis les Phocéens en ordre de marche avec deux succès lors de ses deux premiers matchs. Satisfait du visage de son équipe, Gasset a donc décidé d'octroyer un jour de repos à ses joueurs.

L'OM a bouclé de la meilleure des manières la première semaine de Jean-Louis Gasset dans la cité phocéenne en s'imposant face à Montpellier, trois jours après s'être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. L'ancien coach de l'ASSE débute idéalement sa mission et il redonne par la même occasion le moral à ses troupes, marquées par plusieurs semaines éprouvantes psychologiquement. Pour les récompenser, Gasset leur offre donc leur lundi. Un beau cadeau pour un vestiaire épuisé.

«À un moment donné il faut leur lâcher un peu la grappe»

« Déjà on va donner un lundi de repos et on se retrouvera mardi à midi pour que les joueurs profitent de leur famille, c'est le plus important. On a fait des mises au vert, on a fait des discussions, des réunions, donc à un moment donné il faut leur lâcher un peu la grappe et là ils méritent d'avoir deux jours de repos et mardi après-midi on reprendra dans une séance, dans une semaine normale, avec tout ce qu'on a vu avec des joueurs frais, ce soir il a fallu faire des changements au bout d'une heure de jeu parce que on a des joueurs à risque », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Il s'est également expliqué sur les différents changements opérés durant la rencontre.

«On a besoin de tout le monde»