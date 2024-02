OM : Le départ de Longoria est réclamé à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et de deux pour Jean-Louis Gasset ! Après sa victoire face au Shakhtar Donetsk jeudi soir (3-1), le nouvel entraîneur de l'OM a empoché une nouvelle victoire face à Montpellier ce dimanche. Mais il en faudra plus pour apaiser la colère des supporters. Avant la rencontre, ils s'en sont pris à la direction, notamment à Pablo Longoria, président du club.

Pour l'instant, c'est un sans faute pour Jean-Louis Gasset. Après avoir réussi ses débuts en battant le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, le nouvel entraîneur de l'OM a enchaîné face à Montpellier ce dimanche. Gasset n'a laissé aucune chance à son ancienne équipe ce dimanche.

Un escroc fait capoter la vente de l’OM ! https://t.co/8tfKYnBLtj pic.twitter.com/lT7MBoopRo — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

L'OM enchaîne en championnat

Après avoir encaissé le premier but, l'OM s'est redressé grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but d'Iliman Ndiaye et à un but contre son camp de Falaye Sacko. Une victoire qui pourrait apaiser les supporters, qui n'ont pas hésité à déployer des banderoles à l'encontre de la direction.

Les supporters expriment leur colère