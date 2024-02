Deux joueurs de l’OM en plein calvaire, Gasset confirme

Arnaud De Kanel

Pour la réception de Montpellier, Jean-Louis Gasset a effectué des choix forts. Le nouvel entraineur de l'OM a préféré Iliman Ndiaye à Faris Moumbagna tandis qu'Ismaïla Sarr a été aligné dans un rôle de piston droit. Les deux sénégalais ont brillé, eux qui étaient au fond du trou il y a encore une semaine comme l'a confirmé Gasset en conférence de presse.

L'OM enchaine enfin. Dimanche soir, les Olympiens ont signé leur première victoire de l'année 2024 en Ligue 1 en surclassant Montpellier, notamment en deuxième période. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset, fraichement arrivé en début de semaine, avait décidé de faire confiance à Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr malgré des prestations compliquées pour les deux sénégalais ces derniers temps. Mais le nouvel entraineur phocéen savait qu'ils allaient se relancer.

«Il faut un petit déclic, un petit laps de temps, et c'est ce que je leur ai dit»

« Ce que j'ai dis à Ndiaye et Sarr ? Que ce sont des joueurs avec du potentiel. Pendant les jours, il fallait d'abord parler avec les cadres pour les remonter, et ensuite parler avec les jeunes joueurs, des joueurs d'avenir, mais ici, c'est dur. Et s'ils avaient été choisis, leur faire comprendre qu'ils allaient y arriver. Mais il y avait une période un peu de doute, mais qu'ils allaient y arriver. Moi, je les connaissais, puisque j'ai travaillé un peu en Afrique, donc je connaissais bien le Sénégal, toutes les équipes. Et quand je les voyais jouer, je me disais, 'wow, il y a du potentiel'. Mais pour s'exprimer à Marseille, au Vélodrome, devant 60 000, ça ne vient pas comme ça. Il faut un petit déclic, un petit laps de temps, et c'est ce que je leur ai dit », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Pour lui, c'était le moment opportun pour relancer ses deux joueurs.

«J'avais envie de le tenter maintenant»